Hardware di Xbox Series X: uno sguardo ravvicinato al SOC next-gen

Mancano all'appello ancora molte informazioni su quello che sarà il debutto della prossima generazione di console sul mercato videoludico, ma l'attesa da parte del pubblico resta elevatissima.

Nello specifico, non sono ancora stati diffusi dettali precisi in termini di prezzo delle nuove console né è stata presentata ufficialmente la line-up di titoli di lancio su cui potranno fare affidamento i nuovi hardware. Assente anche una precisa data di approdo sul mercato, per ora sintetizzata nella generica dicitura "Holiday 2020", con la quale si conferma la volontà di presentare le macchine entro le festività natalizie di quest'anno.

Sono invece già molte le informazioni ufficialmente condivise su quelle che saranno le caratteristiche tecniche dell'hardware. In particolare, una ricca analisi diffusa dalla Casa di Redmond ha presentato le principali caratteristiche tecniche di Xbox Series X. Ora, gli appassionati di componentistica possono dare uno sguardo più approfondito al SOC della console next-gen. A pubblicarne un'immagine con visuale ravvicinata è Idle Sloth, personalità tradizionalmente e fortemente legata all'universo verdecrociato. Potete osservare gli scatti direttamente in calce a questa news.



Restando in tema Xbox, ricordiamo che per la giornata odierna, martedì 7 aprile, è in programma un'interessante appuntamento. A partire dalle ore 22:45, la nostra Redazione seguirà in diretta l'Inside Xbox sul Canale Twitch di Everyeye.it: non mancate!