Harley Quinn sarà in Gotham Knights oppure no?

L'universo del Cavaliere Oscuro farà presto il suo ritorno nel mondo videoludico con Gotham Knights, l'Action/RPG che vede protagonisti Robin, Batgirl, Nightwing e Red Hood a difesa della città di Gotham dal crimine. Per quanto riguarda i cattivi, il director del gioco Patrick Redding ha confermato che Joker non ci sarà: ed Harley Quinn invece?

La risposta è sì: la folle ed imprevedibile Harley sarà presente nel gioco come uno dei principali antagonisti della storia. La conferma è arrivata con l'ultimo trailer di Gotham Knights della GamesCom 2022 svelato all'Opening Night Live, con l'iconico personaggio pronto a mettere i bastoni fra le ruote agli eredi del Cavaliere Oscuro.

Si tratta di un'aggiunta che farà sicuramente felici molti degli appassionati di Batman, e che vede ulteriormente allargarsi il gruppo di cattivi che saranno in Gotham Knights. Il titolo sviluppato da WB Games e distribuito da Warner Bros, tra l'altro, ha anche ricevuto un leggero anticipo per il lancio ora fissato per il 21 ottobre 2022, quattro giorni prima dell'originale data d'uscita.

L'avventura nella città di Bruce Wayne e del Commissario Gordon promette di proporre un action con forti elementi ruolistici, distaccandosi così dalla saga di Arkham: a tal riguardo, un recente video ha mostrato il funzionamento dell'albero delle abilità in Gotham Knights.