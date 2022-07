Ma allora Harley Quinn sarà in Gotham Knights? Un video sembra suggerirlo

Twitter è ormai diventato luogo prediletto di leak e speculazioni, e non solo per gli insider. Stavolta è stato il team social ufficiale di Gotham Knights a suggerire la presenza di Harley Quinn nel gioco, smentendo presumibilmente quanto detto in precedenza dai 'piani alti'.

Nel video in calce alla notizia vediamo Batgirl in azione contro alcuni brutti ceffi, il cui outfit ricorda fortemente quello degli scagnozzi di Harley Quinn nel DLC di Batman Arkham City intitolato Harley Quinn's Revenge. Questo elemento è bastato a molti utenti per confermare, almeno apparentemente, la presenza della folle amante del Joker in Gotham Knights, smascherando gli sviluppatori che invece erano stati molto criptici a riguardo.



Trattandosi, in ogni caso di semplici speculazioni, vi invitiamo ad attendere conferme ufficiali da parte degli stessi sviluppatori.

Conferme che non dovrebbero però tardare ad arrivare. Lo stesso Redding ha infatti dichiarato che nelle prossime settimane assisteremo al reveal di un nemico inedito di Gotham Knights. E quel nemico potrebbe proprio essere Harley Quinn, stavolta in versione solitaria. È notizia ufficiale che il Joker non farà parte dei villain di Gotham Knights, una compagine che per ora includerà rispettivamente Pinguino, Mr. Freeze e la Corte dei Gufi.

Nel frattempo la lore del gioco si espande grazie a dei fumetti che vi regalano codici skin per Gotham Knights.

Vi ricordiamo che Gotham Knights sarà disponibile a partire dal 25 Ottobre su PlayStation 5, Xbox Series S|X e PC.