Harmony the Fall of Reverie, nuova IP dagli autori di Life is Strange e Vampyr: il trailer

Nel curriculum di Don't Nod, i videogiocatori possono trovare Life is Strange, Life is Strange 2, Vampyr, Twin Mirror e Tell Me Why: presto, al ricco pacchetto si aggiungerà anche Harmony: The Fall of Reverie.

Presentato al Nintendo Direct di febbraio, il titolo assumerà la forma di una intensa esperienza narrativa. Al centro della scena, i giocatori troveranno Polly, una donna in grado di lasciare il nostro mondo per viaggiare attraverso la realtà alternativa di Reverie, nientemeno che dimora delle ambizioni umane. Qui risiedono Gloria, Felicità, Potere, Caos, Legame e Verità, entità astratte alle quali presto andrà ad aggiungersi Harmony, l'Armonia, rappresentata dalla stessa Polly.



In Harmony: The Fall of Reverie, le azioni di una megacorporazione stanno mettendo a rischio l'equilibrio tra le due realtà, che potrebbero collassare definitivamente. In un contesto difficile, Polly dovrà dunque fare delle scelte, che andranno a influenzare l'evoluzione della storia, in pieno stile Don't Nod. Non abbiamo ancora una data precisa, ma Harmony: The Fall of Reverie approderà sul mercato videoludico nel giugno 2023, con esordio su Nintendo Switch, PC (via Steam), PlayStation 5 e Xbox Series X|S.



Direttamente in apertura a questa news potete trovare il trailer di annuncio di Harmony: The Fall of Reverie, tra i tantissimi annunci del Nintendo Direct di febbraio.