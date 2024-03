Harold Halibut su PC, console e Game Pass: l'avventura retro-futuristica incanta in video

L'avventura di plastilina tra analogico e digitale, Harold Halibut, cattura le attenzioni degli spettatori del Future Games Show Spring Showcase 2024 con un nuovo video gameplay che testimonia l'originalità di questa esperienza interattiva in salsa retro-futuristica.

Il canovaccio narrativo steso dalla software house indie tedesca per dare forma ad Harold Halibut narra le gesta compiute, appunto, da Halibut, il giovane assistente del capo degli scenziati di una navicella lanciata dagli abitanti di una Terra sull'orlo di una guerra fredda che minaccia di annientare del tutto la civiltà.

A 250 anni di distanza dalla partenza dell'astronave, il nostro compito sarà quello di fare la spola tra l'arca spaziale Fedora I e la superficie di un mondo alieno pieno di segreti, il tutto sullo sfondo di un'esperienza da vivere con una grafica di plastilina in stile stop-motion piena di bizzarri personaggi secondari e di stranezze messe in risalto da quello che gli stessi ragazzi del team Slow Bros. descrivono come "un copione ben strutturato che fonde drammaticità, umorismo e suspense".

I rapporti interpersonali che avremo modo di instaurare con i PNG saranno perciò una componente fondamentale dell'avventura tratteggiata dagli autori tedeschi, unita alle tante attività da portare a termine visitando liberamente i settori dell'astronave e la superficie del pianeta alieno. La commercializzazione di Harold Halibut è prevista per il 16 aprile su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con approdo immediato nel catalogo di Xbox e PC Game Pass.

Su 10€ PlayStation Store Gift Card è uno dei più venduti di oggi.