Harold Halibut è tradotto in italiano? Ci sono buone notizie

Mancano ormai poche ore al debutto di Harold Halibut, un prodotto videoludico davvero unico nel suo genere per via del comparto grafico, che ricorda i film a base di modelli in plastilina animati con la tecnica dello stop motion. Ma chi giocherà il titolo potrà farlo anche con doppiaggio e sottotitoli in lingua italiana?

La risposta, purtroppo, è negativa. Al momento dell'arrivo sugli scaffali di tutti gli store digitali, infatti, Harold Halibut non godrà del supporto alla nostra lingua. Questo significa che, a causa della mancata localizzazione in italiano, non sarà possibile ascoltare i dialoghi o leggere i sottotitoli nel nostro idioma.

Come accade sempre più spesso, questa decisione riguarda il prodotto in arrivo al day one ma non esclude a priori la possibilità che un futuro aggiornamento possa ampliare il ventaglio di localizzazioni disponibili, aggiungendo anche l'italiano. E nel caso di Harold Halibut, è proprio ciò che sta per accadere. A farlo sapere sono stati gli stessi sviluppatori sul forum ufficiale di Steam, dove hanno risposto ad un appassionato che ha chiesto maggiori informazioni sulle traduzioni.

Ecco di seguito il post del team di sviluppo:

"Ci dispiace, non volevamo essere scortesi! Non abbiamo risposto in tempi brevi per il semplice fatto che non siamo intenzionati a creare aspettative che non possiamo soddisfare. Dal momento che i dialoghi ricoprono una parte centrale dell'esperienza, ci farebbe molto piacere aggiungere ulteriori lingue. Siamo però un piccolo team indipendente e, pertanto, tutto dipenderà dal budget futuro e dal successo iniziale del gioco! Nel frattempo stiamo osservando i forum e abbiamo notato che le traduzioni più richieste sono l'italiano ed il polacco. Grazie mille per il vostro amore!"

Dopo sole due settimane, è arrivato un altro messaggio con l'attesa conferma:

"Abbiamo ottime notizie per tutti voi. Abbiamo iniziato a lavorare alla traduzione italiana. Purtroppo non sarà pronta per il lancio, ma arriverà poco dopo."

Non sappiamo se si tratti di una localizzazione relativa ai soli sottotitoli, ma in ogni caso dobbiamo aspettarci a breve un aggiornamento con il supporto all'italiano.

