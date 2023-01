Harry, ma cosa dici? Nel libro Spare c'è una dichiarazione impossibile su Xbox

Mentre la casa reale trema e il pubblico va in brodo di giuggiole per i segreti svelati da Spare, libro divenuto un fenomeno editoriale oltremanica ancor prima della pubblicazione avvenuta ieri 10 gennaio, il popolo dei gamer, da sempre attento ai dettagli, non ha potuto fare a meno di notare una grossa incongruenza videoludica nel flusso di memorie del Principe Harry.

In uno dei passaggi del libro, il Duca di Sussex racconta d'aver ricevuto da sua zia Sarah un regalo che sua madre, la Principessa Diana, gli aveva comprato poco prima della sua morte, avvenuta a causa di un incidente automobilistico a Parigi il 31 agosto 1997. Il regalo in questione, afferma Harry, era una console Xbox, un presente che aveva accolto con grande entusiasmo dal momento che, testuali parole, "amava i videogames". Ebbene, la sua memoria da videogiocatore è palesemente confusa, visto e considerato che nel 1997 Xbox non esisteva ancora.

La prima console di casa Microsoft, la cui eredità è stata raccolta in tempi ben più recenti da Xbox One e Series X|S con l'apprezzata funzione di retrocompatibilità, è stata annunciata da Bill Gates il 10 marzo 2000 alla Game Developers Conference di San Jose, presentata ufficialmente alla stampa in un memorabile evento con Dwayne "The Rock" Johnson il 6 gennaio 2001 e commercializzata in Nord America a partire dal 15 novembre 2001. In Europa, e dunque anche in Inghilterra dove risiede la Royal Family, non è invece arrivata prima del 14 marzo 2002.

Possiamo dunque affermare con assoluta sicurezza che quella ricevuta da Harry in dono non era una Xbox, a meno che i reali del Regno Unito non abbiano accesso anche ad una macchina del tempo, oltre ai privilegi (e alle paturnie) per cui sono noti. È possibile che, visto il periodo in cui si è svolta la vicenda, Diana abbia acquistato al suo secondogenito una PlayStation o un Nintendo 64, o al massimo un Sega Saturn, delle console che davvero in pochi potrebbero confondere con una Xbox (e viceversa).