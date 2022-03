Harry Potter, aspettando Hogwarts Legacy: torna disponibile il set LEGO Icone di Hogwarts

In occasione del ventesimo anniversario dalla prima pubblicazione delle avventure letterarie di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley, l'immaginario di J.K. Rowling è stato celebrato con uno speciale set LEGO.

La casa dei mattoncini danesi ha infatti proposto il set Icone di Hogwarts - Edizione del Collezionista, un mastodontico omaggio al mondo magico, composto da ben 3.010 pezzi. Quest'ultimo raffigura alcuni degli elementi più iconici dell'intero universo di Harry Potter, dall'immancabile civetta bianca Edvige sino agli occhiali di Harry Potter, passando per Cioccorane, la lettera di ammissione ad Hogwarts, il boccino d'oro e tanti altri dettagli. Il set LEGO può inoltre essere personalizzato con una porzione di sciarpa - ovviamente in mattoncini - con i colori della propria Casa preferita.

Andato rapidamente esaurita in seguito all'approdo negli store, Icone di Hogwarts - Edizione del Collezionista è ora tornato disponibile sullo store ufficiale di LEGO. Gli appassionati possono dunque acquistare il prodotto al prezzo di listino, pari a 249,99 euro. Di seguito, trovate il link alla pagina dedicata sul negozio LEGO:

Il montaggio del piccolo monumento di mattoncini potrebbe rivelarsi un'ottima attività per ingannare l'attesa di, in arrivo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch alla fine del 2022. Per tutti i dettagli sul titolo, potete dirigervi verso la nostra anteprima di Hogwarts Legacy . Ricordiamo inoltre che in occasione delle festività pasquali è possibile ricevere dei set LEGO in regalo con un ordine su LEGO Store