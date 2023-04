In che modo Harry Potter Campioni di Quidditch è collegato al Mondo Magico?

A sorpresa, WB Games ha annunciato Harry Potter Campioni di Quidditch, un gioco multiplayer basato sul celebre sport del mondo di Harry Potter. Ma in che modo questo nuovo titolo si inserisce nel Mondo Magico di J.K. Rowling?

A darci una risposta è proprio Warner Bros: "Anche se i giochi di Portkey Games non sono adattamenti diretti dei libri e dei film, hanno profonde radici nell'universo del mondo magico. Pur rimanendo fedeli alla visione originale di J.K. Rowling, gli sviluppatori di Portkey esplorano nuovi territori fornendo ai fan nuovi modi di immergersi nel mondo magico."

Dunque Harry Potter Campioni di Quidditch riprende storie, personaggi e ambientazioni del Mondo Magico restando fedele alla visione della scrittrice britannica e mantenendo le radici dell'universo di Harry Potter e Animali Fantastici, per dando vita a nuovi scenari e opere inedite.

Nel momento in cui scriviamo il gioco è ancora privo di una data di uscita, tuttavia è possibile iscriversi alla Beta di Harry Potter Campioni di Quidditch, ricordiamo come non si tratti di un DLC o un aggiornamento di Hogwarts Legacy bensì di un gioco completo slegato dall'esperienza di Avalanche uscita lo scorso mese di febbraio e accolta positivamente da pubblico e critica.

E voi cosa ne pensate di Harry Potter Quidditch Champions, siete curiosi di provarlo oppure no?