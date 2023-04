Harry Potter Campioni di Quidditch è un DLC di Hogwarts Legacy o è un gioco a parte?

Con il teaser che ha svelato ufficialmente Harry Potter Quidditch Champions, Warner Bros. e Portkey Games hanno colto di sorpresa tutti gli appassionati del Wizarding World di Harry Potter, specie dopo l'incredibile successo raggiunto dagli stessi WB Games e da Portkey Games con Hogwarts Legacy.

La presenza stessa del riferimento diretto a "Portkey Games" sul logo ufficiale di Harry Potter Quidditch Champions, e l'assenza di scene di gameplay nel teaser trailer d'annuncio, sono fattori che hanno contribuito a generare confusione tra i fan di Hogwarts Legacy desiderosi di giocare a Quidditch insieme al proprio maghetto e agli altri esploratori del Mondo Magico.

Harry Potter Campioni di Quidditch è perciò un DLC di Hogwarts Legacy? Alla domanda che sta rimbalzando con insistenza sui social dopo l'annuncio di questa nuova esperienza interattiva dedicata allo 'sport magico più famoso del mondo', i vertici di WB Games hanno già dato risposta dalle pagine del proprio sito ufficiale.

Come sottolineato da Warner Bros., Harry Potter Campioni di Quidditch sarà un gioco a se stante e non avrà alcun genere di riferimento diretto agli eventi vissuti dagli appassionati che hanno visitato le ambientazioni incantate e affrontato le sfide dell'open world di Hogwarts Legacy.

Nel ribadirlo, WB spiega che "Harry Potter Campioni di Quidditch è un gioco di Quidditch del tutto stand-alone, sviluppato da Unbroken Studios. I giocatori possono affrontare partite di Quidditch e altre avventure su scopa insieme agli amici in una modalità multigiocatore competitiva". Si tratta quindi di un videogioco del tutto nuovo e non, come ventilato da alcuni sui social, un'espansione a pagamento o una modalità aggiuntiva gratuita di Hogwarts Legacy.

Chiarito questo importante punto, non ci resta che attendere la pubblicazione delle primissime scene di gameplay. Nel frattempo, invitiamo gli interessati a rimanere sulle pagine di Everyeye.it per leggere il nostro approfondimento che spiega come iscriversi ai test di Harry Potter Campioni di Quidditch, il nuovo gioco per PC e console in arrivo più avanti nel 2023.