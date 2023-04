Harry Potter Campioni di Quidditch: che gioco è, quando esce e su quali console?

Ad accompagnare l'inaspettato annuncio di Harry Potter Campioni di Quidditch abbiamo trovato anche una corposa serie di informazioni che aiuta a comprendere maggiori dettagli sul progetto. Scopriamole insieme.

Che tipo di gioco è?

Harry Potter Campioni di Quidditch è una nuova esperienza multigiocatore online completamente slegata da Hogwarts Legacy (non si tratta di un'espansione) in cui gli utenti potranno competere da soli o in compagnia di amici contro altri giocatori da tutto il mondo. Sembrerebbe che il gioco permetta di creare il proprio personaggio con un editor e che non tutto ruoti intorno al magico sport: stando a quanto dichiarato da Warner Bros sul sito ufficiale, saranno presenti anche altre modalità di gioco che ruotano intorno all'utilizzo della scopa, probabilmente sfide a tempo o gare di velocità.

Su che piattaforme sarà disponibile?

Il team di sviluppo non ha ancora confermato quali saranno le piattaforme di destinazione di Harry Potter Campioni di Quidditch, ma possiamo intuire dalle opzioni disponibili per la registrazione alla Beta che sarà disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Nintendo Switch. Completamente ignota è invece la finestra di lancio, ma è improbabile che il gioco possa arrivare prima del prossimo anno.

Sarà free to play?

Al momento non ci sono informazioni specifiche sul modello di distribuzione di Harry Potter Campioni di Quidditch, probabilmente il publisher non ha ancora preso decisioni a riguardo e potrebbe optare per il free to play o magari per un gioco a pagamento a prezzo budget.

Chi sono gli sviluppatori?

Harry Potter Campioni di Quidditch è in sviluppo da qualche anno presso Unbroken Studios. Oltre ad aver realizzato Fantastic Plastic Squad, uno sparatutto gratis per mobile pubblicato nel 2015, il team ha anche dato i natali a Fractured Lands, battle royale uscito nel 2018 solo su PC. Pare inoltre che la software house stia collaborando con Rocksteady Studios per Suicide Squad Kill the Justice League e abbia in lavorazione altri due progetti di cui non si conoscono i dettagli.

Come partecipare alla Beta

Per poter prendere parte ai test di Harry Potter Campioni di Quidditch è sufficiente visitare il sito ufficiale ed effettuare l'accesso con un account Warner Bros, lo stesso che avete utilizzato per sbloccare alcune ricompense extra in Hogwarts Legacy. Una volta eseguito il login, completate il breve sondaggio e selezionate le vostre piattaforme di riferimento: in futuro verrete contattati via mail nel caso in cui doveste essere selezionati per la Beta.