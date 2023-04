Harry Potter Campioni di Quidditch è gratis o si paga? I possibili scenari

E' polemica per l'annuncio di Harry Potter Campioni di Quidditch, polemica nata anche per un dettaglio ancora non del tutto chiaro: il nuovo gioco di Warner Bros sarà distribuito come free to play (stile MultiVersus, per restare in casa WB Games) oppure sarà a pagamento?

Purtroppo il trailer di Harry Potter Campioni di Quidditch non chiarisce questo aspetto e sul sito ufficiale del gioco non ci sono dettagli in merito, anche le piattaforme finali non sono state specificate, oltre ad un generico "PC e console" senza ulteriori dettagli.



Sono in molti a chiedersi quale modello di business adotterà il publisher per questo progetto: si punterà ad un gioco gratis con acquisti in-game (skin, Battle Pass ecc) oppure ad un gioco premium? Se è vero che Harry Potter Campioni di Quidditch non sembra avere i valori produttivi necessari per poter essere venduto a 70 o 80 euro e competere sul mercato a questo prezzo, è altrettanto vero che il gioco potrebbe avere un prezzo più basso, magari 19.99 euro o 29.99 euro in bundle con contenuti digitali esclusivi o valuta in-game, esattamente come successo con Fortnite ad esempio.



Al momento la situazione è ancora tutta da chiarire, ma voi cosa ne pensate? Harry Potter Campioni di Quidditch sarà gratis free to play o un gioco a pagamento? Una cosa è certa, Harry Potter Quidditch Champions non è un DLC di Hogwarts Legacy.