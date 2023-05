Harry Potter Campioni di Quidditch leak: editor e gameplay trapelano online

È trascorso esattamente un mese dal reveal ufficiale di Harry Potter Quidditch Champions e in rete iniziano a rimbalzare i primi video leak tratti dalla fase di testing a porte chiuse della nuova esperienza interattiva di WB Games.

I filmati che stanno circolando sui social e sui forum più frequentati dagli appassionati ci proiettano nel Wizarding World per offrirci un piccolo ma importante assaggio dell'impianto ludico di Harry Potter Campioni di Quidditch.

Diversi redditor, ad esempio, stanno condividendo delle clip che mostrano alcuni degli aspetti più dirimenti dei contenuti di Quidditch Champions, come il sistema di volo, il comparto grafico, l'interfaccia e l'editor dei personaggi.

Gli spezzoni ingame pubblicati su Reddit e sui social ci permettono così di familiarizzare con un titolo di cui sappiamo ancora molto poco: Harry Potter Campioni di Quidditch è gratis o si paga? Su quali piattaforme vedrà la luce? E quante saranno le modalità accessibili al lancio?

In attesa di ricevere tutti i chiarimenti del caso da parte di Warner Bros., vi ricordiamo che nelle scorse settimane il reveal di Harry Potter Campioni di Quidditch ha fatto arrabbiare i fan di Hogwarts Legacy, in ragione dell'assenza del quidditch nell'esperienza interattiva confezionata da Avalanche per plasmare l'avventura open world campione d'incassi su PC e console.