Harry Potter Campioni di Quidditch si prepara a una lunga sessione di playtest

Secondo una fonte che preferisce rimanere anonima, Harry Potter: Campioni di Quidditch si appresta ad aprire un nuovo giro di playtest molto presto, una sessione che durerà per ben tre settimane.

Stando a quanto dichiarato dalla fonte, i test cominceranno il 6 ottobre 2023 e si estenderanno fino al 27 ottobre 2023 (scoprite qui come partecipare ai playtest di Harry Potter Campioni di Quidditch). Pare si tratterà del più grande playtest di sempre, con l'obiettivo di sperimentare nuove modalità, nuove posizioni nei campi di Quidditch, nuovi cosmetici, nuove emote e tanto altro ancora.

Al momento non abbiamo grosse informazioni sul gameplay di gioco, se non attraverso alcuni leak da cui erano trapelati editor e gameplay di Harry Potter Campioni di Quidditch, ma alcune indiscrezioni suggeriscono che la finestra di uscita si collochi nel 2024 a causa dell'attuale stato di sviluppo del gioco.

Sappiamo ad oggi che i giocatori potranno personalizzare il proprio personaggio, anche attraverso abiti ed emote, e selezionare la posizione di uno dei quattro ruoli in campo, ma nessun'altra novità di rilievo è ancora emersa.

Harry Potter: Campioni di Quidditch, come dimostra il playtest di tre settimane che si staglia all'orizzonte, è attualmente in fase di sviluppo presso Unbroken Studios e sarà pubblicato da Warner Bros. Games in data da definirsi.