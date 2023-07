Harry Potter Campioni di Quidditch: nel leak video il boccino è nerfato

Harry Potter Campioni di Quidditch, di cui ancora sappiamo molto poco, è ormai da tempo al centro di leak e pettegolezzi. L'interesse attorno a questa nuova avventura sportiva dedicata al maghetto più amato di tutti i tempi sembra ora trovare sfogo in un nuovo video gameplay appena trapelato.

A pochi mesi di distanza dal reveal ufficiale di Harry Potter Campioni di Quidditch, il popolo di Reddit ha segnalato un'altra fuga di informazioni in un video gameplay dedicato all'atteso videogioco ambientato all'interno dell'universo nato dalla penna di J.K. Rowling.

Dopo il precedente leak in cui erano trapelati editor e gameplay di Harry Potter Campioni di Quidditch, si discute ora su come gli sviluppatori implementeranno le regole di uno sport più complesso di quel che può sembrare a prima vista.

Ci si domanda, ad esempio, quali regole del Quidditch cambieranno rispetto ai film e ai libri affinché giocarlo sia effettivamente fattibile, soprattutto per quanto riguarda i punteggi. La questione più controversa, infatti, sembra essere legata all'ottenimento del boccino.

Alcuni, infatti, vorrebbero che il boccino fosse rimosso, o reso facoltativo, in quanto sbilancerebbe completamente i punteggi all'interno del gioco, ribaltando in maniera ingiusta risultati conquistati con fatica.

Altri ancora, invece, fanno notare che nel video leakato il boccino viene catturata 2 minuti e mezzo prima della fine del timer e garantisce alla squadra vincente 30 punti, anziché i 150 punti che concedeva nei libri. Al momento non ci sono ancora conferme ufficiali di nessun tipo in merito al video che circola in rete, né alle regole del gioco.