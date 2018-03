Harry Potter Hogwarts Mystery: aperte le pre-registrazioni su Android

Jam City in collaborazione con Warner Bros Interactive Entertainment annuncia che sono ora aperte le pre-registrazioni su Google Play per Harry Potter Hogwarts Mystery. I fan possono ora registrarsi per essere i primi a sapere quando il gioco sarà disponibile.

Harry Potter Hogwarts Mystery prodotto sotto la licenza di Warner Bros Interactive Entertainment e sviluppato da Jam City che verrà rilasciato per dispositivi mobile da Portkey Games, nuova label dedicata alle esperienze di gioco legate al Wizarding World. Il titolo sarà disponibile su App Store e Google Play.



"Siamo lieti che i fan abbiano reso Harry Potter: Hogwarts Mystery uno dei giochi mobile più attesi del 2018” ha dichiarato Chris DeWolfe, co-fondatore e CEO di Jam City. “Siamo entusiasti di aprire la pre-registrazione su Google e di permettere agli utenti di dare una prima occhiata al gioco, alla creazione del proprio personaggio, e farli finalmente entrare per la prima volta ad Hogwarts, come studenti!”.

Harry Potter Hogwarts Mystery presenta sia trame di ampio respiro che storie più brevi. Il gioco presenta un nuovo sistema di incontri in cui le decisioni dei giocatori, sia nelle azioni che nella narrazione, si riflettono nelle loro ricerche e nei modi in cui gli altri personaggi li vedono e interagiscono con loro. Queste possibilità di scelta consentono agli appassionati di Harry Potter di creare il personaggio di partenza del mago o della maga che desiderano diventare.