Harry Potter Hogwarts Mystery: come ottenere energia extra

Tutti i giocatori di Harry Potter Hogwarts Mystery avranno ormai intuito che l’Energia costituisce la risorsa più importante del gioco. Questa è infatti utilizzata per completare molte azioni e, senza di essa, il giocatore si trova incapacitato ad andare avanti. Esiste, tuttavia, un modo per rendere meno tediosa l'attesa: vediamolo insieme.

In questa guida, vi riveleremo gli elementi della mappa con i quali sarà possibile interagire per ottenere dell’energia extra in Harry Poter: Hogwarts Mystery. Per quanto l’energia ottenuta in questo modo non sia certo in quantità stratosferiche, raccoglierla nei momenti d’attesa non potrà certo far male. Un’ultima raccomandazione, prima di lasciarvi alla lista: per quanto comodo possa risultare raccogliere energia in questo modo, ricordate che ciascun elemento con il quale è possibile interagire non sarà una fonte d’energia infinita. Ciascun elemento ha infatti un periodo di cooldown di circa 4 ore.



Torri Est

Appena arrivati alla torre Est, vedrete sul muro dietro al vostro personaggio un quadro composto unicamente da una cornice e una tela scura. Toccatelo, e vedrete una ragazza entrare nella tela: tale azione vi ricompenserà con dell’energia.

Torri Occidentali

Una volta raggiunte le Torri Occidentali, scorrete verso destra finché non trovate un quadro con dei fiori, vicino al Bagno dei Prefetti. Toccatelo e sarete ricompensati con dell’energia.

Piano Inferiore – Ovest

Due sono gli elementi del Piano Inferiore Ovest che vi permetteranno di guadagnare un po’ di energia extra. Potrete ottenere la prima sfera di energia toccando la torcia spenta al lato dell’entrata della sala grande. Quanto alla seconda, dovrete scorrere leggermente verso destra finché non vedete un set di te armature: toccate quella al centro e sarete ricompensati con dell’ulteriore energia.

Sotterranei

Scorrete finché non vedrete un folletto: toccandolo, quest’ultimo scapperà, ma l’azione vi ricompenserà con dell’energia.



Giardini del Castello

Una volta raggiunti i giardini del castello, scrollate verso destra finché non trovate un bastone a terra. Toccatelo, e sarete ricompensati con dell’energia.



Piano Inferiore – Est

Sebbene non possiate raggiungere il Piano Inferiore Est fin da subito, sarà bene tenere a mente la posizione dell’energia per gli anni scolastici successivi. Per ottenere energia extra in questo piano basterà toccare dei libri vicino a una delle panche.