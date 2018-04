Harry Potter Hogwarts Mystery esce ad aprile su iOS e Android

Jam City in collaborazione con Warner Bros Interactive Entertainment annuncia la data di lancio ufficiale per Harry Potter Hogwarts Mystery. Il gioco sarà disponibile per tutti i dispositivi iOS e Android a partire dal 25 aprile.

Jam City annuncia inoltre che molti attori che hanno partecipato alla serie di film dedicata ad Harry Potter daranno la loro voce ad alcuni dei personaggi più iconici di Harry Potter Hogwarts Mystery. Ecco la lista completa:

Maggie Smith (Professoressa McGranitt)

Michael Gambon (Professor Silente)

Warwick Davis (Professor Vitious)

Sally Mortemore (Madama Pince)

Gemma Jones (Madama Chips)

Zoe Wanamaker (Madama Bumb)

"Se potessi entrare ad Hogwarts come studentessa, non vedrei l'ora di partecipare alle lezioni della classe di pozioni dove insegna Severus, perché è certamente la più insolita" dichiara Maggie Smith, voce dell’amatissima Professoressa McGranitt.



"Il nostro obiettivo con Harry Potter: Hogwarts Mystery è far sentire i giocatori come se entrassero veramente ad Hogwarts per la prima volta" dice Chris DeWolfe, co-fondatore e CEO di Jam City. "Includendo questi attori tanto iconici quanto incredibilmente talentuosi, ci avviciniamo un passo di più al poter dare ai fan l'esperienza definitiva su Harry Potter".

Harry Potter Hogwarts Mystery presenta sia trame di ampio respiro che storie più brevi. Il gioco presenta un nuovo sistema di incontri in cui le decisioni dei giocatori, sia nelle azioni che nella narrazione, si riflettono nelle loro ricerche e nei modi in cui gli altri personaggi li vedono e interagiscono con loro. Queste possibilità di scelta consentono agli appassionati di Harry Potter di creare il personaggio di partenza del mago o della maga che desiderano diventare.