Harry Potter Hogwarts Mystery: come vincere nei duelli

Nelle missioni principali di Harry Potter Hogwarts Mystery dovremo combattere spesso contro gli avversari, mettendo alla prova le nostre abilità di maghi provetti. In questa Guida vi daremo alcuni consigli utili per vincere nei duelli.

Nei duelli abbiamo a disposizione tre tipi di attacchi: aggressivo, difensivo e furtivo. Per vincere dovremo concatenare gli attacchi giusti in base al comportamento dell'avversario, così da mettere a segno una buona quantità di danni senza esaurire la nostra barra della salute.

Ma in cosa si differenziano questi attacchi? Quello aggressivo ci permette di procurare una grande quantità di danni, mentre quello difensivo ci consentirà di danneggiare il nemico e di curare allo stesso tempo il nostro personaggio. Con un attacco furtivo, invece, potremo rompere la difesa del nostro avversario, così da preparare un nuovo attacco con un incantesimo adatto.

Ciascuno dei tre attacchi, inoltre, sarà più o meno efficace contro gli altri due, seguendo la regola di carta, forbice, sasso. Tenete sempre a mente il seguente schema, cercando di scegliere l'attacco giusto in base alle strategie del nemico.

Un attacco aggressivo interrompe un attacco subdolo.

Un attacco difensivo blocca un attacco aggressivo.

Un attacco subdolo interrompe un attacco difensivo.

Ricordate che durante lo scontro potete guarirvi con gli attacchi difensivi. Se il vostro avversario non usa un attacco furtivo, inoltre, avrete diverse opzioni a disposizione per recuperare i punti salute: una di questa è la guarigione, da sfruttare per rimarginare le ferite durante i round.

Se i due giocatori usano lo stesso insieme di mosse l'uno contro l'altro, invece, il turno si interromperà con un pareggio. Nessuno di loro avrà l'opportunità di lanciare incantesimi, ma entrambi otterranno un piccolo bonus per la rigenerazione della salute. Questa situazione è inevitabile, ma facilita i duelli offrendo una guarigione gratuita.

Ricordate infine che ogni avversario è unico. Alcuni nemici possono attaccare duramente, mentre altri continueranno a usare tattiche difensive. Conoscere il nemico è la chiave per vincere nei duelli. Ad esempio, se si nota che l'avversario ha usato un attacco difensivo per almeno 3 round, potrebbe essere il momento ideale per preparare un attacco furtivo. Questo ci permetterà di neutralizzare il nemico abbastanza abbastanza in fretta, riducendo al minimo i pareggi.

