Harry Potter Hogwarts Mystery: polemiche sulle microtransazioni, Niantic ridurrà i prezzi?

Harry Potter Hogwarts Mystery ha riscosso un buon successo su iOS e Android, con milioni di download dal lancio, tuttavia in questo ore la community si sta pesantemente lamentando dei prezzi delle microtransazioni, giudicati troppo elevati...

Sembra però che i prezzi potrebbero presto essere tagliati, nuovi costi per i pacchetti sarebbero adesso in fase di test. Secondo quanto riportato da Eurogamer.net, Niantic Labs (il team autore di Pokemon GO) avrebbe deciso di tagliare temporaneamente i prezzi dei pacchetti e delle microtransazioni, ma solamente per un piccolo numero di utenti, scelti come tester per valutare le loro reazioni e l'eventuale crescita degli acquisti in caso di un taglio di prezzo definitivo dei vari contenuti.

I nuovi prezzi sarebbero in alcuni casi fino a cinque volte inferiori rispetto al costo attuale dei pacchetti di energia, proponendo quindi soluzioni economicamente più abbordabili per la maggior parte dei consumatori. In Harry Potter Hogwarts Mystery l'energia ha un costo in gemme ma queste ultime non sono così facile da ottenere il loro acquisto è stato giudicato troppo oneroso.

Per venire incontro ai giocatori, gli sviluppatori hanno regalato anche un cofanetto con 100 gemme agli utenti che hanno effettuato la pre-registrazione e che hanno scaricato il gioco da App Store e Google Play nelle prime ore di disponibilità.