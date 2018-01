Harry Potter Hogwarts Mystery: primo trailer e dettagli sul gioco

Jam City in collaborazione con Warner Bros Interactive Entertainment, ha diffuso nuovi dettagli su Harry Potter Hogwarts Mystery, tra cui il primo trailer promozionale del gioco.

Nel gioco di ruolo, i giocatori creano un avatar personalizzato dello studente, frequentano le lezioni, apprendono le abilità della magia, creano amicizie o rivalità con altri studenti, e prendono decisioni chiave che influenzano la storia del loro personaggio mentre trascorrono i propri anni a Hogwarts e crescono come maghe o maghi.

Prima del lancio di questa primavera, il titolo verrà presentato agli appassionati nel prossimo evento A Celebration of Harry Potter che si svolgerà presso gli Universal Studios in Orlando, Florida, dal 26 al 28 gennaio. In questa occasione, i partecipanti potranno finalmente dare un’occhiata al gioco in due panel ospitati dal team di Jam City oltre a visitare lo stand Harry Potter: Hogwarts Mystery per ricevere sorprese esclusive, giocare al gioco, incontrare i componenti del team, e vivere altre magiche sorprese.

"Harry Potter: Hogwarts Mystery è un gioco di ruolo su magia, amicizia, e sulla vita da studente nella Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts," ha dichiarato Chris DeWolfe, co-fondatore e Amministratore Delegato di Jam City. "Siamo impazienti di permettere agli appassionati di dare un primo sguardo al gioco in occasione dell'evento A Celebration of Harry Potter, e questa primavera, i giocatori potranno esplorare completamente Hogwarts nel percorso che li porterà a diventare maghi."

Il gioco è ambientato nel periodo che intercorre tra la nascita di Harry Potter e la sua iscrizione a Hogwarts, quando Ninfadora Tonks e Bill Weasley erano studenti. Il sistema di personalizzazione degli avatar consente di aggiornare costantemente il proprio avatar in modo da poter acquisire nuove capacità e abilità da mago, ed è anche possibile scegliere il proprio animale preferito. Si entra a far parte di una delle quattro Case prima di poter avanzare negli anni a Hogwarts, partecipando alle lezioni di magia e ad attività quali Pozioni e Trasfigurazioni. Il miglioramento delle proprie capacità sarà utile per risolvere misteri e per poter affrontare le avventure proposte. Quando i giocatori migliorano le proprie capacità, sbloccano nuove località, nuovi incantesimi e altri poteri magici.

Harry Potter: Hogwarts Mystery presenta sia trame di ampio respiro che storie più brevi. Il gioco presenta un nuovo sistema di incontri in cui le decisioni dei giocatori, sia nelle azioni che nella narrazione, si riflettono nelle loro ricerche e nei modi in cui gli altri personaggi li vedono e interagiscono con loro. Queste possibilità di scelta consentono agli appassionati di Harry Potter di creare il personaggio di partenza del mago o della maga che desiderano diventare. Harry Potter Hogwarts Mystery sarà disponibile nell'App Store, in Google Play, e nell'Appstore di Amazon.