Harry Potter Hogwarts Mystery: al via il Soft Launch su Android

ha pubblicato su Google Play, ora disponibile per il Soft Launch in alcuni paesi, Italia compresa. Il gioco non è ancora stato lanciato ufficialmente ma la versione completa (instabile) può essere scaricata liberamente a scopo di test.

Gli interessati possono quindi scaricare il gioco su Android dal Play Store, in attesa della versione definitiva e completa che dovrebbe presto fare la sua comparsa anche su App Store.

Questa la sinossi di Harry Potter Hogwarts Mystery: "il gioco è ambientato nel periodo che intercorre tra la nascita di Harry Potter e la sua iscrizione a Hogwarts, quando Ninfadora Tonks e Bill Weasley erano studenti. Il sistema di personalizzazione degli avatar consente di aggiornare costantemente il proprio avatar in modo da poter acquisire nuove capacità e abilità da mago, ed è anche possibile scegliere il proprio animale preferito. Si entra a far parte di una delle quattro Case prima di poter avanzare negli anni a Hogwarts, partecipando alle lezioni di magia e ad attività quali Pozioni e Trasfigurazioni. Il miglioramento delle proprie capacità sarà utile per risolvere misteri e per poter affrontare le avventure proposte. Quando i giocatori migliorano le proprie capacità, sbloccano nuove località, nuovi incantesimi e altri poteri magici."