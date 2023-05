Harry Potter Magic Awakend: oltre 50 milioni di download, aperte le preregistrazioni

È un periodo particolarmente intenso per il mondo magico, tra il travolgente successo di Hogwarts Legacy e l'annuncio della serie TV HBO su Harry Potter. Al calderone si aggiunge ora anche la grande diffusione di Harry Potter: Magic Awakened.

In occasione dell'appuntamento con l'edizione 2023 di NetEase Connect, il titolo mobile è infatti tornato a mostrarsi in azione in un ricco approfondimento dedicato al gameplay. Con il video che trovate in apertura a questa news, Warner Bros ha confermato la possibilità di esplorare liberamente il castello di Hogwarts, per frequentarne le lezioni e scoprirne i segreti. Distillando pozioni e apprendendo nuovi incantesimi, maghi e streghe possono forgiare il proprio destino in Harry Potter: Magic Awakened.



Già disponibile in diversi mercati, il titolo mobile ha rapidamente superato quota 50 milioni di download, e si appresta ora a raggiungere nuove aree geografiche. Tra queste, dovrebbe trovare spazio anche l'Italia, dove Warner Bros ha provveduto ad aprire le preregistrazioni:

Dispositivi Android : Harry Potter: Magic Awakened - preregistrazioni su Google Play;

: Harry Potter: Magic Awakened - preregistrazioni su Google Play; Dispositivi iOS: in arrivo a breve su App Store;

Effettuando la preregistrazione, si potranno ricevere diverse ricompense al lancio di Harry Potter: Magic Awakened. Tra queste troviamo un pacchetto di carte esclusivo dedicato a creature quali la manticora e lo snaso, oltre a una Nimbus 2000, chiavi d'argento e valuta in-game.