Harry Potter Magic Awakened: si combatte a Howarts nel nuovo video gameplay

Sullo sfondo dei 50 milioni di download e delle preregistrazioni di Harry Potter Magic Awakened, NetEase, Warner Bros. e Portkey Games ci immergono nel mondo fantasy del nuovo videogioco per sistemi iOS e Android mostrandoci delle scene di gameplay inedite.

L'ultima esperienza interattiva plasmata da NetEase e gli studi WB cala i patiti della serie di Harry Potter in una dimensione iper-citazionista piena di sfide da completare e, con esse, di avventure da vivere insieme al proprio maghetto.

Il filmato propostoci dagli sviluppatori di Magic Awakened ci offre uno spaccato del sistema di combattimento venato di elementi strategici e delle dinamiche narrative legate alla raccolta delle carte incantate, anche qui con tantissime citazioni alla saga fantasy di Harry Potter.

Tra una battaglia e l'altra, il nostro intrepido alter-ego potrà customizzare la stanza e dedicarsi ai corsi di Magia e Stregoneria visitando i luoghi più iconici del Castello di Hogwarts. Il lancio in Italia di Harry Potter Magic Awakened è previsto per il 27 giugno su App Store (iOS) e Google Play Store (Android): nel frattempo, vi invitiamo ad ammirare il nuovo video e a farci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo. Ma prima, perché non rimanere nel Wizarding World con la nostra recensione di Hogwarts Legacy?