Harry Potter Magic Awakened: come scaricare il gioco gratis su PC

Il vostro cellulare o tablet non è sufficientemente potente da far girare Harry Potter Magic Awakened e volete giocare il free to play su PC? Nessun problema, dal momento che esiste un trucco per iniziare a giocare il titolo Portkey Games sin da adesso.

Come ormai ben saprete, la versione PC globale di Harry Potter Magic Awakened non è ancora stata pubblicata e gli sviluppatori hanno confermato che arriverà in un secondo momento. In attesa che il client PC giunga sul mercato, i videogiocatori di tutto il mondo possono ovviare a questo problema ricorrendo ai classici software che permettono di emulare i sistemi Android in ambiente Windows.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, ci riferiamo a programmi gratuiti come BlueStack, grazie ai quali i videogiocatori possono emulare un dispositivo Android su PC e, tramite Google Play Store o l'installazione di file APK (che vi consigliamo di reperire solo ed esclusivamente da fonti ufficiali, onde evitare di installare virus), giocare su PC come se si stesse utilizzando uno smartphone o un tablet. Vi confermiamo infatti che i principali software di questo tipo, incluso BlueStack, supportano perfettamente Harry Potter Magic Awakened ed è quindi possibile giocare senza alcun tipo di limitazione.

Nel caso in cui doveste procedere in questo modo, vi suggeriamo di collegare un account Warner Bros. Games (se avete giocato a Hogwarts Legacy o MultiVersus è probabile che ne abbiate già uno) per abilitare il cross-save: così facendo, all'uscita della client PC potrete continuare a giocare senza perdere i progressi e passando all'versione nativa per questa piattaforma.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare già la recensione di Harry Potter Magic Awakened. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla tier list delle carte di Harry Potter Magic Awakened.