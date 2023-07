Harry Potter Magic Awakened è disponibile su PC, PlayStation, Xbox e Switch?

Il 30 giugno scorso, dopo una lunga fase di test e soft launch, Warner Bros Games ha pubblicato Harry Potter Magic Awakened (conosciuto anche come Harry Potter Scopri la Magia) su App Store e Google Play, scaricabile gratis su iPhone, iPad e dispositivi Android. Ma esiste una versione per PC o console PlayStation e Xbox?

Una versione PC di Harry Potter Scopri la Magia effettivamente esiste ma non è ancora stata mostrata, Warner Bros fa sapere che gli sviluppatori stanno ancora lavorando sul porting per Personal Computer e maggiori dettagli in merito al debutto di Harry Potter Magic Awakened su PC verranno diffusi più avanti.

Per quanto riguarda invece eventuali versioni per console, queste non sono mi state annunciate e/o confermate dal publisher e dunque non sappiamo se ci siano dei piani a riguardo per portare Harry Potter Scopri la Magia su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.

Nel momento in cui scriviamo potete scaricare gratis Harry Potter Magic Awakened su iPhone e dispositivi Android, il gioco ha già totalizzato oltre 50 milioni di download e sembra avere tutte le carte in regola per diventare una hit assoluta su piattaforme mobile, coinvolgendo un vasto pubblico che da tempo attendeva un gioco del maghetto per smartphone e tablet.