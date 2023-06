Harry Potter Magic Awakened gratis su Android e iPhone: come riscattare i codici

Come ormai ben saprete, Harry Potter Magic Awakened è disponibile su dispositivi Android e iOS ed è possibile scaricarlo in maniera del tutto gratuita. Come tutti i free to play, anche il gioco ambientato nell'universo del celebre maghetto permette di riscattare codici promozionali con cui ricevere ricompense gratuite. Scopriamo insieme come fare.

Per procedere al riscatto di un codice promozionale di Harry Potter Magic Awakened occorre innanzitutto avviare il gioco, selezionare il server ed eseguire l'accesso. Una volta in game, bisogna entrare nel menu delle impostazioni cliccando sulla piccola icona a forma di ingranaggio nell'angolo in basso a sinistra: a questo punto, è sufficiente selezionare il tasto 'Riscatta' (quello con il biglietto d'oro) sul lato destro. Seguendo le istruzioni correttamente, apparirà una piccola finestra in cui inserire la sequenza di numeri e lettere. Completato il riscatto, le ricompense verranno inviate tramite messaggio di posta, riscattabile cliccando sull'apposita icona a sinistra della chat.

Nel caso in cui non doveste vedere tale tasto, sappiate che è probabile che dobbiate ancora procedere con il completamento delle fasi tutorial del gioco: proseguite nella storia e nel giro di poco tempo dovreste essere perfettamente in grado di accedere a questa schermata.

Va precisato che, almeno per il momento, gli sviluppatori hanno pubblicato solo tre codici che risultano essere scaduti al momento del riscatto:

HPMAMAGIC

HARRYPOTTER

HPMA6666

In attesa che il team di sviluppo attivi altri codici per ottenere gemme ed altre risorse utili per ottenere nuove carte, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un nuovo video gameplay di Harry Potter Magic Awakened. Chiunque fosse interessato a provarlo, può scaricarlo già da oggi in maniera completamente gratuita su Google Play Store (Android) e App Store (iPhone e iPad). La versione PC non è attualmente disponibile in Italia, ma dovrebbe arrivare prossimamente.