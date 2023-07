Harry Potter Magic Awakened è compatibile col controller su Android e iPhone?

Ormai da qualche giorno, Harry Potter Magic Awakened può essere scaricato senza costi aggiuntivi su tutti i dispositivi mobile Android e iOS (iPhone e iPad), permettendo così ai giocatori di vivere un'esperienza tutta nuova nella scuola di magia e incantesimi di Hogwarts. Ma è fondamentale usare il touch screen o si può giocare con un controller?

Purtroppo la risposta a questa domanda è negativa. Al momento, infatti, Harry Potter Magic Awakened non gode del supporto ad alcun tipo di periferica esterna e l'unico e solo modo per poter muovere il personaggio, interagire con i menu e giocare le carte del mazzo durante i combattimenti è interagire con il touch screen dello smartphone o del tablet che si sta utilizzando per giocare. Non a caso, nei menu delle impostazioni non vengono citati sistemi di controllo alternativi e provando a collegare un qualsiasi controller compatibile mentre il gioco è in funzione non accade nulla.

Non possiamo però escludere del tutto che tale funzionalità possa arrivare con i futuri aggiornamenti, magari in concomitanza con il debutto della versione PC globale di Harry Potter Magic Awakened, al momento disponibile solo in alcuni paesi del mondo ma non in Europa. In ogni caso, l'eventuale aggiunta del supporto ai pad richiederebbe qualche piccola modifica al gameplay, così da consentire di utilizzare le carte con i tasti della periferica e poi posizionarla in campo con l'ausilio dello stick analogico.

Nel frattempo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione di Harry Potter Magic Awakened.