Harry Potter Magic Awakened tier list: guida alle carte migliori del gioco gratis

State muovendo i primi passi nel nuovo Harry Potter Magic Awakened e non sapete quali sono le migliori carte da utilizzare in fase di costruzione del mazzo? Nessun problema, poiché in questa guida troverete la tier list di tutte le carte al momento disponibili nel free to play.

Tier S

Temporale (richiede 6 Mana)

Sectumsempra (richiede 4 Mana)

Crucio (richiede 6 Mana)

Tier A

Incendio (richiede 4 Mana)

Fiammagranchio (richiede 5 Mana)

Aguamenti (richiede 5 Mana)

Glacius (richiede 5 Mana)

Erumpent (richiede 4 Mana)

Epismendo (richiede 3 Mana)

Expulso (richiede 2 Mana)

Fwooper (richiede 5 Mana)

Schiopodo Sparacoda (richiede 16 Mana)

Nido di Acromantula (richiede 5 Mana)

Troll (richiede 5 Mana)

Matagot (richiede 4 Mana)

Nebulus (richiede 2 Mana)

Inflatus (richiede 3 Mana)

Unicorno (richiede 5 Mana)

Avada Kedavra (richiede 6 Mana)

Broomstick (richiede 2 Mana)

Platano Picchiatore (richiede 5 Mana)

Pila di libri Mostro dei Mostri (richiede 7 Mana)

Materializzazione Congiunta (richiede 3 Mana)

Palle di neve incantate (richiede 3 Mana)

Incantesimo Atmosferico (richiede 4 Mana)

Tier B

Ventus (richiede 4 Mana)

Ardemonio (richiede 7 Mana)

Uovo di Dorsorugoso di Norvegia (richiede 7 Mana)

Sfera d’Acqua (richiede 6 Mana)

Piertotum Locomotor (richiede 6 Mana)

Protego Diabolica (richiede 5 Mana)

Fenice (richiede 7 Mana)

Cucciolo di Opaleye degli Antipodi (richiede 6 Mana)

Tier C

Incarceramus (richiede 3 Mana)

Protego Totalum (richiede 5 Mana)

Veleno di Acromantula (richiede 4 Mana)

Oppugno (richiede 2 Mana)

Tuono Alato (richiede 4 Mana)

Pozione Dilatante (richiede 2 Mana)

Strillettera (richiede 4 Mana)

Essenza di Dittamo (richiede 3 Mana)

Stupeficium (richiede 3 Mana)

Passaporta (richiede 2 Mana)

Tier D

Pixie della Cornovaglia (richiede 3 Mana)

Centauro (richiede 3 Mana)

Ragni (richiede 3 Mana)

Avete già dato un’occhiata alla nostra recensione di Harry Potter Magic Awakened? Sulle pagine di Everyeye trovate anche la guida sucome attivare i codici promozionali di Harry Potter Magic Awakened.