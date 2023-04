Harry Potter: Magic Awakened è ufficialmente giocabile, ma non in tutti i paesi

All'inizio dello scorso anno, mentre si Hogwarts Legacy si faceva attendere insieme a Harry Potter Magic Awakened, si aspettava l'avventura ideata da NetEase e Warner Bros. pensata per far immergere tutti i giocatori in un'esperienza che ricalcava le orme delle vicissitudini raccontate nelle omonime produzioni letterarie e cinematografiche.

Il fenomeno mobile orientale Harry Potter: Magic Awakened è scomparso dai radar per diversi mesi. Eppure, proprio nelle ultime ore, Warner Bros. ha dato il via al lancio in anteprima del gioco, che sarà disponibile solo per alcuni Paesi. Attraverso il sito dell'editor e publisher di Harry Potter: Magic Awakened sappiamo infatti che il titolo potrà essere giocato nelle seguenti località:

Austria;

Danimarca;

Finlandia:

Israele;

Lussemburgo:

Norvegia;

Polonia;

Sudafrica;

Svezia;

Svizzera.

A non figurare nella lista dei Paesi, ove il nuovo prodotto targato NetEase e Warner Bros. verrà lanciato in anteprima, vi è proprio l'Italia. Tuttavia, tutti gli utenti che non risiedono in uno dei posti sopracitati avranno ugualmente modo di prendere parte alla pre-registrazione alla versione anticipata del gioco. Quest'ultima permetterà in futuro di giocare una porzione limitata del titolo, così da deciderne in seguito l'eventuale acquisto.

In ogni caso, i fan italiani di Harry Potter dovranno aspettare, prima di potersi immergere in un'avventura che raffigura in chiave cartoonesca le iconiche avventure amate da milioni di persone e che, pur in ottica differente rispetto al recente Hogwarts Legacy, permetterà di mettere piede nella scuola di magia e stregoneria di Hogwarts. Ma quando verranno inseriti altri Paesi nella lista dei luoghi ove pubblicare Harry Potter: Magic Awakened? Warner Bros. non ha ancora rilasciato alcuna informazione in via ufficiale. Eppure, è lecito pensare che non manchi ormai molto all'arrivo di novità a tal proposito.