Harry Potter Magic Awakening: alla scoperta dell'RPG ambientato nel mondo di J.K. Rowling

Annunciato qualche mese fa e sviluppato da Portkey Games per Warner Bros e per il colosso cinese NetEase, Harry Potter: Magic Awakened è un particolare RPG mobile con elementi card-game, dotato di una storia, modalità PvE e PvP.

Nel corso delle settimane alcuni interessanti video di gameplay hanno attirato l'attenzione sul nuovo titolo ambientato nell'universo di J.K. Rowling, appena dopo la Seconda Guerra dei Maghi. Le meccaniche di gioco sono basate sul posizionamento strategico dei personaggi e sull'uso sapiente degli incantesimi che possono essere lanciati tramite le carte. In particolare nel video viene mostrata la Class Mode, una modalità PvE che si sviluppa parallelamente alla storia principale, con la quale è possibile acquisire nuove carte, nuove pozioni e ricompense previa completamento di richieste e quiz affidati ai giocatori direttamente dagli insegnanti di Hogwarts.

Harry Potter Magic Awakening includerà materiale tratto dai film di Harry Potter e anche dalla serie Animali Fantastici. Al momento il titolo è in fase di alpha test in Cina e non è dato sapere se arriverà sul mercato occidentale. Il doppiaggio inglese dei vari filmati disponibili lascia ben sperare. In attesa di saperne di più, voi cosa ne pensate?