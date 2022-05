Harry Potter, Mario, Star Wars: i Peluche dei vostri eroi preferiti in sconto da GameStop

In attesa del lancio del nuovo Volantone di maggio, il cui lancio è previsto nei prossimi giorni, segnaliamo che da GameStop potete approfittare di tantissimi sconti sui peluche dei vostri personaggi preferiti.

Fino al 31 maggio 2022, nei negozi di GameStop e sul sito ufficiale potete risparmiare il 20% sull'acquisto di un'ampia selezione di peluche. Ce n'è letteralmente per tutti i gusti: gli appassionati delle opere dello Studio Ghibli possono acquistare il pupazzo di Totoro a 27,98 euro invece di 34,98 euro, mentre ai fan del maghetto più famoso del mondo potrebbe interessare il peluche di Harry Potter pronto per il Quidditch a 8,80 euro invece di 11 euro.

E poi ancora il peluche di Super Mario alto 50 cm a 31,98 euro invece di 39,98 euro, Darth Vader 20 cm a 11,98 euro anziché 14,98 euro, il Mandaloriano con Grogu a 18,38 euro al posto di 22,98 euro e tanti, tantissimi altri! Potete consultare la selezione completa dirigendovi a questo indirizzo sul sito web di GameStop. Come specificato in apertura, avete tempo fino al prossimo 31 maggio per approfittare delle offerte indicate, tenendo inoltre presente che sono soggette ad esaurimento scorte.