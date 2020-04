Harry Potter e Minecraft: la titanica espansione fan made Witchcraft and Wizardry è pronta

Il collettivo di modder The Floo Network lancia ufficialmente Witchcraft and Wizardry, una gigantesca espansione fan made di Minecraft ispirata alla saga di Harry Potter.

In sviluppo da più di due anni, il progetto di Witchcraft and Wizardry ha l'ambizione di immergere gli appassionati di Minecraft nelle atmosfere fiabesche dell'universo letterario e cinematografico creato da J.K. Rowling, il tutto all'interno di una mappa di dimensioni letteralmente enormi da esplorare liberamente sia da soli che in compagnia dei propri amici.

Il filmato di lancio di Witchcraft and Wizardry ci permette di ammirare delle ambientazioni iconiche come la Scuola di Hogwarts o la Camera dei Segreti, come pure lo stadio della Coppa del Mondo di Quidditch.

I maghetti in erba che vorranno tuffarsi in questa nuova esperienza di Minecraft a tema Harry Potter devono semplicemente seguire le indicazioni fornite dal team di The Floo Network sulle pagine del loro sito ufficiale: una volta provveduto a installare questa espansione fan made, è possibile visitare tutte le ambientazioni della mappa e partecipare ad attività che prevedono, ad esempio, l'apprendimento delle abilità e degli incantesimi da lanciare con la bacchetta magica. Date un'occhiata al filmato e diteci che cosa ne pensate di questo progetto.