Harry Potter Puzzles and Spells annunciato con un trailer

Portkey Games, Warner Bros e Zynga hanno annunciato a sorpresa Harry Potter Puzzles and Spells, nuovo videogioco dedicato al celebre maghetto, in arrivo presto su smartphone e tablet.

"È il momento di rappresentare la tua Casa di Hogwarts, e di immergerti nell'atmosfera magica e misteriosa di Harry Potter come mai prima d'ora! Preparati a padroneggiare incantesimi, a mostrare il tuo ingegno nelle sfide e a esplorare l'eccentricità del mondo magico, mentre ti lasci incantare dai più incredibili rompicapi ad abbinamenti mai provati su un dispositivo mobile!"

Harry Potter Puzzles and Spells si presenta come un rompicapo in stile Bejeweled e Candy Crush, con luoghi, personaggi e ambientazioni tratte dai vari libri della saga di J.K. Rowling. Al momento la data di uscita non è stata annunciata ma gli sviluppatori invitano a lasciare la propria email sul sito ufficiale per essere aggiornati su tutte le novità legate a Harry Potter Puzzles and Spells.

Il catalogo dei giochi mobile di Harry Potter si prepara quindi ad ospitare un nuovo titolo che si affiancherà ai già noti Harry Potter Wizards Unite e Hogwarts Mystery, disponibili per il download gratis da App Store e Google Play.