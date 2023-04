Harry Potter Quidditch Champions annunciato: al via i test per il nuovo gioco multiplayer!

Sulle ali dell'entusiasmo per le vendite record di Hogwarts Legacy, Unbroken Studios e Warner Bros. Games invitano tutti gli appassionati del Wizarding World a partecipare ai test di Harry Potter Quidditch Champions, un'esperienza interattiva da vivere in multiplayer su PC e console non meglio specificate.

Realizzato sotto l'egida di Portkey Games, Harry Potter Quidditch Champions sprona gli utenti a darsi battaglia in multiplayer nello sport magico più famoso del mondo. Nel fornire le primissime informazioni su questo progeto, gli studi Unbroken e i vertici di WB Games spiegano che Quidditch Champions è un titolo a se stante, senza alcun riferimento diretto agli eventi vissuti dagli esploratori dell'open world di Hogwarts Legacy.

Il titolo proporrà diverse modalità, tanto in singolo quanto in multiplayer, da completare dopo aver dato forma al proprio personaggio attraverso un apposito editor. Gli studi Unbroken ci informano che il gioco entrerà presto in una fase di test a partecipazione limitata: tutti coloro che desiderano immergersi nelle atmosfere del nuovo videogioco di quidditch firmato Warner Bros. Games possono 'tentare la sorte' effettuando la registrazione sul sito di Harry Potter Campioni di Quidditch.