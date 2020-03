Harry Potter RPG, annuncio in arrivo? Spunta un interessante annuncio di lavoro!

Nel corso del 2018, la community di videogiocatori legati alle avventure di Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasly è stata travolta dall'improvvisa comparsa in rete di un misterioso video.

Quest'ultimo, successivamente rimosso su richiesta di Warner Bros Interactive, sembrava infatti immortalare una nuova produzione videoludica dedicata all'ormai iconica produzione letteraria firmata dalla britannica J.K. Rowling. Contestualmente al filmato, si erano inoltre fatti strada in rete una serie di voci di corridoio legate al gioco, descritto come un Action RPG in terza persona a tema Harry Potter. Tra queste, il fatto che il titolo fosse in sviluppo presso gli studi di Avalanche Software, con il titolo di Harry Potter: Magic Awakened.

A destare ora nuovo interesse, è stato l'avvistamento di un annuncio di lavoro pubblicato proprio dalla software house sussidiaria del gruppo Warner Bros. Dedicato ad un Associate Lighting Technical Artist, quest'ultimo specifica infatti che il candidato selezionato andrà ad unirsi al team di sviluppo per dedicarsi ad un "entusiasmante AAA, che sarà annunciato presto". Altri dettagli sembrano inoltre confermare l'utilizzo dell'Unreal Engine 4 come motore del misterioso titolo.



Si tratterà davvero di un gioco dedicato all'universo di Hogwarts? Per scoprirlo, purtroppo, non resta altro da fare che attendere eventuali annunci ufficiali! Nel frattempo, se desiderate lasciar volare la fantasia, sulle pagine di Everyeye trovate uno speciale dedicato alle nostre aspettative e desideri su di un possibile RPG di Harry Potter per PS5 e Xbox Series X.