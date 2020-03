Harry Potter RPG, l'annuncio si avvicina? Insider e Jason Schreier lo suggeriscono

Un presunto video leak di un Harry Potter RPG aveva suscitato grandi aspettative tra i fan del mago di J.K Rowling nel corso dell'autunno del 2018: da allora, tuttavia, non è mai giunto alcun annuncio ufficiale.

Le voci di corridoio dell'epoca indicavano il progetto come in sviluppo presso gli studi di Avalanche Software, studio di sviluppo sotto egida di Warner Bros. Interactive. Per questa ragione, un annuncio di lavoro del team in cui si faceva riferimento ad un gioco misterioso che sarà presto presentato al pubblico ha immediatamente riacceso le speranze per una nuova avventura videoludica ambientata nell'universo di Harry Potter.

In particolare, gli appassionati si sono radunati su ResetEra per condividere il proprio entusiasmo. Nella relativa discussione, sono poi intervenute due personalità: il noto insider Shinobi602 e Jason Schreier, editor di Kotaku. Questi ultimi hanno replicato con ironia ad utenti che, riprendendo i rumor su Batman: Arkham Legacy, indicavano come impossibile il reveal di due grandi titoli nello stesso anno da parte di Warner Bros. Se Shinobi602 si è limitato ad un "Ne sei sicuro?", il giornalista ha rincarato la dose con un "Se solo ci fosse un modo per annunciare più giochi nello stesso momento!".



Insomma, che qualcosa stia davvero bollendo nel calderone? Non resta che attendere, per ora Troy Levitt, Lead Designer presso Avalanche Software, si è limitato a confermare che la tempistica prevista per l'annuncio è..."Presto"!