Harry Potter RPG: cosa aspettarsi dal nuovo gioco di HP per PS5 e Xbox Scarlett?

I videogiochi ispirati a Harry Potter, ad oggi, non sono pochi. Il franchise di J.K. Rowling, però, sembra non essere ancora pronto per avere una produzione videoludica a sé stante. Eppure, a giudicare dalle voci di corridoio rincorsesi in rete in questi mesi, la next gen potrebbe riservarci delle gradite sorprese.

A ridosso della nuova generazione di hardware, d'altronde, un’operazione che allarghi gli orizzonti del Wizarding World sarebbe certamente gradita ai videogiocatori potterhead. Nel giorno del compleanno del maghetto più famoso del mondo, che cade proprio il 31 luglio, abbiamo quindi deciso di immaginare il nostro videogame ideale basato sul Mondo Magico.

Le ipotesi caldeggiate dalle proverbiali fonti anonime riferiscono che il progetto, seppur privo di un nome ufficiale, dovrebbe assumere la forma di un action ruolistico in terza persona con protagonisti dei maghetti diversi da quelli conosciuti, e amati, nella serie cinematografica e nei libri della scrittrice inglese.

I rumor sul nuovo videogioco di Harry Potter suggeriscono poi la presenza di un importante sistema di creazione e personalizzazione del proprio alter-ego, con ben otto categorie di mago in cui poter evolversi dopo aver esplorato Hogwarts per scoprirne i segreti più reconditi. Nel nostro Video speciale realizzato da Gabriele Laurino e Michele Verardi proviamo così a raccogliere tutte le voci di corridoio per aprire una finestra sul progetto del nuovo kolosal ruolistico di Harry Potter e capire quale esperienza potrebbe offrire questo titolo ai futuri acquirenti di PS5 e Xbox Scarlett.