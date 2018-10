Harry Potter RPG: nuove conferme sull'esistenza del gioco, svelato il possibile titolo

Ieri è trapelato sul web un video leaked di un misterioso Action RPG di Harry Potter, progetto mai annunciato ufficialmente ma che sembra aver destato una notevole curiosità.... ma di cosa si tratta esattamente?

Alcune fonti vicine a Eurogamer.net confermano l'esistenza del progetto, il gioco è attualmente in fase di sviluppo, sebbene le piattaforme di destinazione non siano state specificate. Inizialmente si pensava che Rocksteady fosse al timone dello sviluppo ma in realtà sembra che il gioco sia sviluppato da Avalanche Software (da non confendere con Avalanche Studios, autori di Just Cause) team responsabile del progetto Disney Infinity dal 2013 al 2016.

Il gioco di Harry Potter dovrebbe essere un progetto ad alto budget, i lavori sono iniziati nei primi mesi del 2017 grazie al supporto di Warner Bros, compagnia che acquistato Avalanche dopo la chiusura dello studio da parte di Disney Interactive. Emergono anche dettagli sul titolo: il gioco dovrebbe intitolarsi Harry Potter Magic Awakened ma sembra che il publisher preso in considerazione anche altri nomi come Harry Potter Magic Forever. La fonte fa sapere poi che Warner avrebbe già in programma anche altri titoli dedicati al celebre maghetto...

Al momento, Warner Bros Interactive Entertainment non ha commentato il leak, limitandosi a far rimuovere il video trapelato da YouTube e dalle varie piattaforme social.