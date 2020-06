Harry Potter RPG, nuovo rumor: si chiamerà Hogwarts A Dark Legacy?

Nel corso delle ultime ore è spuntato online un nuovo e corposo rumor riguardante il sempre più misterioso action RPG ambientato nell'universo di Harry Potter. Stando alle ultime informazioni trapelate in rete, il gioco potrebbe intitolarsi Hogwarts: A Dark Legacy e potrebbe avere numerose idee interessanti a livello di gameplay.

Il lungo elenco di dettagli sul gioco, pubblicato su Reddit, parla innanzitutto di un approfondito editor del personaggio, il quale ci consentirà di creare minuziosamente il nostro studente del quinto anno che, per qualche strana ragione, è stato trasferito ad Hogwarts da un altro istituto per maghetti. Tra le varie caratteristiche del personaggio che potremo decidere in fase di creazione ci sarà anche quella dedicata alle origini e, stando al rumor, potremmo decidere se dare vita ad un mezzosangue o ad un purosangue. All'inizio dell'avventura potremo anche decidere a quale delle quattro Casate unirsi e, in base a tale scelta, affronteremo delle quest completamente diverse. Nel corso della partita si potranno anche prendere delle importanti decisioni, sebbene nessuna di queste ci permetterà di diventare malvagi o di allearci con il villain, un Mangiamorte di grande fama (ad un certo punto dell'avventura potrebbero esserci delle missioni nei suoi panni) che però non sembra essere tanto potente quanto Lord Voldemort, ormai sconfitto . Il gioco è infatti ambientato svariati anni dopo gli eventi di Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 e i figli del mago sono ormai adulti, ma non mancheranno le comparse di personaggi famosi.

Nel rumor si parla poi di un albero delle abilità molto complesso con cinque diversi rami da sviluppare: vengono citati incantesimi di combattimento e altri che consentono di controllare le creature. In base alle decisioni prese nella storia si svilupperanno anche rami diversi dello skill tree, il quale consente di spendere punti da "Buono" o "Malvagio". A proposito di incantesimi e combattimento, il rumor cita un combat system lento e basato sulla strategia, il quale non premia la pressione casuale e ripetuta dei tasti.

La mappa sarà inoltre molto grande e ci saranno quattro macro-aree da esplorare, ciascuna ricca di NPC con i quali interagire, segreti da scoprire e quest da portare a termine. Secondo la voce di corridoio alcune delle aree presenti nel gioco sono Hogwarts, il Ministero della Magia e Hogsmead. Tra le attività secondarie sarà presente anche il Quidditch, che secondo l'autore del post è stato riprodotto nel gioco in maniera molto fedele all'originale, e un gioco di carte simile al GWENT. Per quanto riguarda le missioni principali, pare che affronteremo anche delle quest basata sull'investigazione e per le quali il team di sviluppo si è ispirato a LA Noire, capolavoro targato Rockstar Games. Viene infine citata la presenza di romance, grazie alle quali potremo avere dei rapporti sentimentali con altri personaggi e persino sposarli entro la fine del gioco.

Il rumor si chiude con qualche dettaglio sulla data d'uscita, probabilmente fissata a giugno 2021. Parlando invece dell'annuncio, l'autore del post parla di un trailer pubblicato entro la fine di agosto.