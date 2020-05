Harry Potter RPG per PS5 e Xbox Series X? Strano avvistamento sul sito di Avalanche!

Nel corso del 2018, i videogiocatori legati all'universo creato dalla scrittrice J.K. Rowling hanno visto esplodere improvvisamente le proprie aspettative legate ad una sua nuova trasposizione vidoeludica.

Tra le maglie della rete si era infatti fatto strada un presunto filmato dedicato ad un'avventura digitale nel mondo di Hogwarts. Nel giro di poco tempo, il misterioso video di un RPG a tema Harry Potter è stato rimosso e, da allora, non si hanno mai avuto conferme ufficiali in merito all'esistenza o meno del progetto. Le indiscrezioni legate a quest'ultimo, lo identificavano comunque come un titolo in lavorazione presso gli studi di Avalanche ed atteso su next gen, anche se allora ancora non erano note le denominazioni ufficiali di PlayStation 5 e Xbox Series X.



Ora, la community videoludica segnala un dettaglio davvero peculiare, avvistato nientemeno che sul sito ufficiale di Avalanche. Una delle immagini promozionali che presentano la software house include infatti al suo interno un volume che ha attirato l'immediato interesse dei fan di Harry Potter. Il perché può essere facilmente intuito visionando una porzione dello scatto, disponibile in calce a questa news. Alcuni utenti particolarmente curiosi hanno infatti provato ad identificare il tomo,la cui presunta identità coinciderebbe con un libro dedicato ai personaggi della saga. Purtroppo, l'inquadratura non consente un'assoluta certezza in merito, ma il dubbio è bastato a ridare speranza ai giocatori desiderosi di potersi immergere tra le sale di Hogwarts: l'RPG di Harry Potter sarà davvero in lavorazione?



Per scoprirlo, possiamo solamente attendere eventuali conferme o smentite da Avalanche, ma nel frattempo è possibile far volare la fantasia, immaginando quello che vorremmo da un RPG di Harry Potter per PS5 e Xbox Series X.