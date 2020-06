Harry Potter RPG su PS5 e Xbox Series X: annuncio, data di lancio e altro da Schreier

Da tempo ormai si vocifera di un videogioco di Harry Potter in salsa RPG, anche per "colpa" di un video rubato risalente a più di un anno e mezzo fa, che mostrava il presunto titolo in azione. Da allora, tuttavia, il gioco non è mai stato annunciato, e ci siamo dovuti necessariamente affidare a voci di corridoio.

Il noto Jason Schreier, forte della collaborazione di alcune fonti anonime, ha già parlato di Harry Potter RPG in diverse occasioni, confermandone l'esistenza. In queste ore è tornato sull'argomento tra le pagine di Bloomberg, snocciolando un bel po' di nuove informazioni. Stando a quanto affermato dal giornalista, questo gioco ad alto budget si troverebbe in sviluppo presso gli studi di Avalanche Software, gli stessi di Disney Infinity, e sarebbe programmato per il 2021 su diverse piattaforme, Xbox Series X e PlayStation 5 comprese. Pare che i giocatori potranno vestire i panni di un maghetto di Hogwarts e muoversi in un ambiente open world che, oltre alla scuola di magia e stregoneria, includerà anche molti altri iconici luoghi della serie.

Secondo Schreier, l'intenzione di Warner Bros. era quella di annunciare l'RPG di Harry Potter nel corso dell'E3 2020, ma la cancellazione di quest'ultimo ha sconvolto i programmi. Il piano attuale sarebbe quello di presentarlo dopo il DC FanDome di agosto, evento che invece sembrerebbe destinato ad ospitare l'annuncio del nuovo gioco di Batman di Warner Bros. Montreal.

Sempre secondo Jason Schreier, agli sviluppatori di Avalanche non sono andate a genio le dichiarazioni di J.K. Rowling.