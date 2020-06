Harry Potter RPG: sviluppatori spiazzati dalle parole di J.K. Rowling, secondo Schreier

Mentre online continua il dibattito della community sulle sue dichiarazioni sulla durata eccessiva di giochi come The Last of Us 2, il giornalista Jason Schreier pubblica un nuovo report sulle pagine di Bloomberg per svelare un importante retroscena sullo sviluppo del kolossal nextgen conosciuto come Harry Potter RPG.

Per accompagnare il nuovo articolo apparso sulle pagine di Bloomberg News, Schreier ha riassunto il tutto attraverso il suo profilo Twitter e spiegato che "gli studi Avalanche Software nello Utah sono attualmente impegnati nello sviluppo di un nuovo videogioco di Harry Potter. I recenti commenti di J.K. Rowling sulle persone transgender hanno però infastidito diversi sviluppatori del titolo. Come reagiranno i fan quando verrà annunciato il gioco?".

Sulla scorta di quanto appreso da una fonte anonima interna, si presume, agli stessi studi Avalanche Software di Salt Lake City (Utah) o a Warner Bros. Interactive Entertainment, Schreier illustra quanto accaduto specificando che "il gioco di Harry Potter è un titolo dal grande budget che permetterà agli utenti di esplorare un vasto mondo aperto tra Hogwarts e le aree circostanti. [...] All'interno del team, tuttavia, un po' d'ansia circonda il lavoro. La direzione dello studio non ha risposto ai recenti commenti dell'autrice J.K. Rowling che sono stati visti come transfobici".

A detta dell'ex editor di Kotaku, quindi, "la situazione ha messo a disagio alcuni membri del team di sviluppo e ha suscitato discussioni private tra il personale che sono avvenute sull'app Slack". Nella ricostruzione degli eventi fornita dal noto giornalista videoludico si ricorda che anche i membri del cast dei film di Harry Potter, tra cui Daniel Radcliffe ed Emma Watson, hanno dichiarato di non essere d'accordo con la posizione esposta dalla scrittrice dei libri della fiaba moderna del Maghetto, e con loro anche Warner Bros. che ha risposto promuovendo la propria cultura inclusiva in tema di diritti LGBT+.