Harry Potter RPG uscirà nel 2021? Spunta un nuovo rumor

Da tempo si parla di un nuovo RPG di Harry Potter sviluppato da Avalanche Software (da non confondersi con Avalanche Studios, autori di Just Cause), ma quando uscirà esattamente? Al momento WB Games non ha annunciato ufficialmente il progetto ma nuovi rumor emergono da Reddit.

Sebbene sia difficile capire l'affidabilità della fonte, sembra che il publisher abbia previsto una campagna marketing per il 2021 dedicata proprio a Harry Potter, questo vuol dire che il gioco uscirà nel corso del prossimo anno? Come detto, non è semplice stabilirlo e non è escluso che la campagna pubblicitaria in questione possa essere legata magari ad un gioco mobile del celebre maghetto.

A fine maggio altre voci hanno confermato l'impegno di Avalanche sul misterioso Harry Potter RPG, il primo video leak risale al 2018 e il progetto sembra essere destinato (anche?) alla console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X.

Come detto al momento Warner Bros non ha mai annunciato il gioco, la community attende inoltre l'annuncio del nuovo videogioco di Batman: i due progetti potrebbero essere svelati insieme oppure la compagnia ha delle priorità ben precise in fase di comunicazione, ancora non note? Tante le ipotesi, poche le certezze, speriamo di saperne di più nel corso dei numerosi eventi estivi.