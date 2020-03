Harry Potter RPG: Warner Bros aveva in programma un reveal all'E3 2020?

Con l'E3 2020 cancellato per il Coronavirus, emergono (e continueranno ad emergere) retroscena e dettagli per quanto riguarda i piani dei principali publisher. Warner Bros aveva in programma una presentazione del nuovo Batman... ma non solo, a quanto pare.

La lineup E3 del publisher americano secondo alcuni rumor avrebbe dovuto comprendere un nuovo gioco di Rocksteady (probabilmente basato sul DC Universe, come vorrebbero alcuni rumor), Batman Arkham di WB Montreal e il misterioso Harry Potter RPG di Avalanche Software, mai annunciato ufficialmente ma leakato ormai già alla fine del 2018 e apparentemente destinato a vedere la luce su PC e console Next-Gen come PlayStation 5 e Xbox Series X.

Utilizziamo il condizionale perchè la situazione non è chiara e quanto riportato è solamente frutto di rumor, non sappiamo al momento se WB presenterà questi giochi con uno speciale evento digitale o se l'annuncio verrà rimandato ad altre occasioni, magari alla Gamescom di agosto o ai The Game Awards di dicembre.

Da tempo si parla di questo interessante progetto e recentemente varie fonti hanno suggerito un annuncio imminente per il nuovo gioco di Harry Potter, tutto tace al momento da parte degli sviluppatori e del publisher Warner Bros Interactive Entertainment: ne sapremo di più nelle prossime settimane?