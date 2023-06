Harry Potter Scopri la Magia ora gratis su smartphone, correte a scaricarlo

Harry Potter: Scopri la Magia è disponibile dal 27 Giugno su dispositivi iOS e Android. La sua release è stata ufficialmente accompagnata dallo splendido trailer di lancio che Warner Bros ha pubblicato per celebrare l'occasione.

Si tratta di un Card game free to play ambientato nell'universo del maghetto nato dalla penna di J.K. Rowling, precisamente nella illustre scuola di Hogwarts. Le vicende prendono piede dieci anno dopo la Battaglia di Hogwarts.

L'accoglienza si era rivelata subito estremamente positiva, dato che Harry Potter Scopri la Magia ha registrato oltre 50 milioni di download durante le preregistrazioni. Come tradizione vuole, potremo unirci alla nostra casa, partecipando all'immancabile cerimonia dello Smistamento col Cappello parlante.

Il mondo di gioco, come ci anticipa il trailer di lancio, presenta numerose sfide da raccogliere e superare: dovremo respingere orde di gnomi o domare animali fantastici come l'Ippogrifo, ma non saremo soli nel corso del nostro viaggio. Al contrario, potremo allearci con i nostri compagni in un'esperienza multiplayer e, semmai l'alleanza dovesse rompersi, potremo anche duellare con altri giocatori e mettere alla prova la nostra padronanza delle arti magiche in uno scontro 1 contro 1 o 2 contro 2.

Non mancheranno, inoltre, altri elementi ricorrenti della saga, come la distillazione delle pozioni, per le quali spesso dovremo ricercare gli ingredienti, il che significa cacciarsi nei guai ed esplorare gli angoli più reconditi della Foresta Proibita.

Il gioco ha più di un focus, tra cui non ultimo quello di collezionare più di 70 Carte e farle salire di livello per superare con un approccio tattico anche le sfide più difficili, scalando così le classifiche. E se il trailer di lancio non vi fosse bastato a farsi un'idea, provate a dare un'occhiata anche al video gameplay di Harry Potter Scopri la magia.