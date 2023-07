Harry Potter Scopri La Magia: qual è la migliore casa da scegliere per iniziare?

Com’è tradizione ad Hogwarts, anche in Harry Potter Scopri la Magia dovremo sottoporci alla Cerimonia dello Smistamento per essere assegnati alla casa più affine ai nostri valori.

Questo è un essenziale rito di passaggio per ogni maghetto e ogni maghetta della scuola. Nella serie di Harry Potter, è il Cappello parlante ad assegnare – senza possibilità di replica – la casa che ritiene più adatta allo studente. In Harry Potter Scopri la Magia, invece, possiamo sceglierla direttamente noi.

Qual è la migliore casa in Harry Potter Scopri La magia?

Ma qual è la migliore casa da scegliere per iniziare la propria avventura? La risposta è che in verità non esiste una “casa migliore” in termini assoluti. In Harry Potter Scopri la magia, infatti, la scelta della casa non avrà alcuna ripercussione in termini di gameplay. Semplicemente, la casa che selezioneremo cambierà il colore della sciarpa che indossiamo. Pertanto, se siete dei fan di lunga data delle avventure del maghetto più famoso al mondo, niente vi vieterà quindi di scegliere la casa a cui siete più affezionati.

Di seguito trovate una descrizione completa delle quattro case, con relativi colori:

Grifondoro (rosso e oro): una casa adatta agli studenti noti per la loro premura, il loro coraggio e la loro cavalleria. Ne fanno parte Harry Potter, Hermione Granger e Ronal Weasley.

(rosso e oro): una casa adatta agli studenti noti per la loro premura, il loro coraggio e la loro cavalleria. Ne fanno parte Harry Potter, Hermione Granger e Ronal Weasley. Tassorosso (giallo e nero): una casa i cui valori poggiano su tratti quali la gentilezza e la tolleranza. Tra i suoi membri più famosi si contano Cedric Diggory e Newt Scamander.

(giallo e nero): una casa i cui valori poggiano su tratti quali la gentilezza e la tolleranza. Tra i suoi membri più famosi si contano Cedric Diggory e Newt Scamander. Corvonero (blu): una casa il cui valore primario è dato dall’intelligenza. Tra i suoi alunni più celebri citiamo Garrick Olivander e Cho Chang.

(blu): una casa il cui valore primario è dato dall’intelligenza. Tra i suoi alunni più celebri citiamo Garrick Olivander e Cho Chang. Serpeverde (verde e argento): una casa che favorisce l’astuzia e l’intraprendenza, ne hanno fatto parte personaggi come Severus Piton e Tom Riddle.

Vi ricordiamo che Harry Potter Scopri la magia è disponibile gratis su smartphone. Scoprite come riscattare i codici di Harry Potter Magic Awakaned su Android e iPhone.