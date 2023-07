Harry Potter Scopri la Magia è un successo da più di 2 milioni di dollari

Harry Potter: Scopri la magia si sta dimostrando un grande successo. Basato sulle avventure del maghetto nato dall'ingegno di J.K. Rowling, questo gioco di carte su mobile ha totalizzato fino ad adesso ben 2,3 milioni di dollari.

Prima di dare uno sguardo ai dati, è necessario un distinguo: Harry Potter Scopri la magia è pubblicato da due aziende differenti: ad occuparsi della distribuzione del prodotto nell'area Medio Oriente e Nordafrica (14 paesi) è il gigante cinese NetEase, mentre Warner Bros Games è in carico della distribuzione dell'app nell'Occidente (41 paesi).

I dati sul reddito generato dall'app sono quindi frutto di una combinazione delle due metriche per le due versioni rilasciate il 27 Giugno, ma non prendono in considerazione l'edizione cinese separata di Magic Awakened, anch'essa pubblicata da NetEase.

L'analisi condotta da AppMagic evidenzia uno straordinario successo per Harry Potter: Scopri la magia, che (al netto di tasse e commissioni) ha generato a livello globale ben 2,33 milioni di dollari su iOs e Android nella finestra di tempo che va dal 27 Giugno al 3 Luglio.

A trainare le vendite sono principalmente il Giappone, in cui si deposita il 41,6% della cifra sopra menzionata, seguito dagli Stati Uniti, con un 25,5%. L'app ha toccato i 3,75 milioni di download nei suoi primi sette giorni dal lancio globale.

E voi? Avete già avuto modo di provare questo nuovo gioco a tema Harry Potter? Scoprite nella nostra mini guida come scaricare Harry Poter Magic Awakened gratis su PC e, se volete saperne di più sul gioco, date un'occhiata alla nostra Recensione di Harry Potter Magic Awakened.