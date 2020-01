Harry Potter Wizards Unite si aggiorna con la funzionalità Sincronizza Avventura

La funzionalità Sincronizza Avventura è disponibile su Harry Potter Wizards Unite e renderà ancora più remunerative la vostre avventure magiche quotidiane!

Mentre ci si reca al lavoro la mattina, si fa una passeggiata o una corsa serale, Sincronizza Avventura si connetterà ad Apple Health o Google Fit per registrare le distanze percorse quando il gioco non è in esecuzione. Attiva la funzione nel menù Impostazioni e le distanze percorse verranno registrate in background e applicate ai Bauli Passaporta. Sincronizza Avventura è del tutto opzionale e può essere attivata o disattivata in qualsiasi momento attraverso le impostazioni del gioco. Oltre alla funzionalità Sincronizza avventura, ecco altri aggiornamenti per le Passaporte e le loro relative ricompense:

Nuova grafica

All’apertura dei Bauli, una nuova grafica aiuterà a differenziare tra i diversi tipi di Passaporte: quelle di 2 km saranno rappresentate da uno stivale, quelle di 5 km da una teiera e quelle di 10 km da una palla.

Luoghi delle Passaporte

Potrai notare inoltre che alcuni luoghi delle Passaporte, come l’Ufficio della Umbridge, in precedenza disponibili durante gli Eventi Brillanti, saranno nuovamente disponibili.

Più ricompense

I Gorgosprizzi all’interno di qualsiasi Passaporta daranno al giocatore la possibilità di ricevere dell’Energia magica. In più sarà possibile trovare dei frammenti di Smarriti aggiuntivi che in precedenza non era possibile raccogliere dalle Passaporte.