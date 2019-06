Harry Potter Wizards Unite: aperte le pre-registrazioni su App Store e Google Play

Si avvicina il lancio di Harry Potter Wizards Unite per iOS e Android, previsto per venerdì 21 giugno: il gioco sarà disponibile tra pochissime ore ma nel frattempo è possibile pre-registrarsi su App Store e Google Play così da essere immediatamente avvisati con una notifica non appena sarà possibile effettuare il download.

"Creato dagli sviluppatori di Pokémon GO, Harry Potter: Wizards Unite è il gioco di realtà aumentata (AR) ispirato al Wizarding World che pone la magia nelle mani dei giocatori di tutto il mondo. Harry Potter: Wizards Unite è sviluppato e pubblicato in collaborazione da Niantic, Inc. e WB Games San Francisco come parte di Portkey Games, un marchio dedicato alla creazione di nuovi videogiochi e giochi per dispositivi mobili che ricreano il Wizarding World, traggono ispirazione dalle storie originali d J.K. Rowling e pongono il giocatore al centro della propria avventura."

Harry Potter Wizards Unite Download

Il nuovo gioco di Harry Potter è compatibile con i principali smartphone e tablet aggiornati almeno ad Android 5 o iOS 10, l'applicazione supporta varie lingue tra cui italiano, inglese, tedesco, francese, giapponese, coreano, portoghese, spagnolo, svedese e cinese tradizionale.

Il download di Harry Potter Wizards Unite è gratis, con supporto per le microtransazioni e gli acquisti in-app, seguendo quindi lo stesso modello di distribuzione adottato per Pokemon GO.